Владельчиков Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1915
Должность/Звание стрелок Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия пропал без вести Дата события 25.05.1915 Место события д. Вишниово Тип документа Именные списки потерь Арх... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно