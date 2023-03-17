Владельчиков Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владельчиков Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1915
Должность/Звание стрелок Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Причина выбытия пропал без вести Дата события 25.05.1915 Место события д. Вишниово Тип документа Именные списки потерь Арх... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно