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Архипов Михаил Анисимович
Архипов Михаил Анисимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Архипов Анисим Иванович
1842 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Архипов Анисим Иванович
Мать: не указана
Смерть
1901
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