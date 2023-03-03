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Решотка Валерия Валерьевна
Решотка Валерия Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1994
Пол
Женский
Отец
Решотка Валерий Сергеевич
1967 г.р.
Мать
Решотка (Вилль) Татьяна Николаевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1994
Отец:
Решотка Валерий Сергеевич
Мать:
Решотка Татьяна Николаевна
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