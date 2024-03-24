Александров Ювеналий Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Ювеналий Геннадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.?

Сын: Александров Руслан Ювенальевич

Мать ребёнка: Александрова Фаина Александровна

Рождение ребёнка
13.09.?

Сын: Александров Эдуард Ювенальевич

Мать ребёнка: Александрова Фаина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Фаина Александровна

Смерть
Около 2016
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