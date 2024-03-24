Александров Ювеналий Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.?
Сын: Александров Руслан Ювенальевич
Мать ребёнка: Александрова Фаина Александровна
Рождение ребёнка
13.09.?
Сын: Александров Эдуард Ювенальевич
Мать ребёнка: Александрова Фаина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2016