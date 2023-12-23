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Зайцев Станислав Александрович
Зайцев Станислав Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1939
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Бреусова Евгений Феоктистовна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939
Отец: не указан
Мать:
Бреусова Евгений Феоктистовна
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