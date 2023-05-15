Колесова (Шугунова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесова (Шугунова) Елизавета Николаевна

Колесова (Шугунова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шугунов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Колесов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Колесов Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Колесов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович

Смерть
Неизвестно