Колесова (Шугунова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шугунов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Колесов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Колесов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Колесов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Колесов Георгий Степанович
Смерть
Неизвестно