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Малышева Галина Викторовна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

12.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1980

Отец: Малышев Виктор Анатольевич

Мать: Малышева Наталья Виталиевна

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1996 по 2001
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Образование
С 1996 по 2001
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Юридический факультет Адыгейского государственного университета
Рождение ребёнка
08.01.2002

Дочь: Паршакова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 25.08.2004
Самара, Самара, Самарская область
ул.Водников 45-47
Рождение ребёнка
08.09.2006

Дочь: Паршакова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.2009

Дочь: Паршакова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.2013

Сын: Паршаков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.2016

Дочь: Паршакова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршаков Сергей Петрович