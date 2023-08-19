Малышева Галина Викторовна
Место рождения
Дата рождения12.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1980
Место жительства
С 1996 по 2001
Образование
С 1996 по 2001
Юридический факультет Адыгейского государственного университета
Рождение ребёнка
08.01.2002
Дочь: Паршакова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович
Место жительства
С 25.08.2004
ул.Водников 45-47
Рождение ребёнка
08.09.2006
Дочь: Паршакова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
27.10.2009
Дочь: Паршакова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
07.01.2013
Сын: Паршаков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
02.01.2016
Дочь: Паршакова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Паршаков Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно