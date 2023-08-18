Казаринов Герасим Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаринов Герасим Михеевич

Казаринов Герасим Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1897 ст.

Дочь: Казаринова Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Казаринова Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казаринова Варвара Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно