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Суднев Григорий Федоров

Место рождения

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Суднев Федор Семенов

Мать: Суднева Прасковья Игнатьева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Наталья Григорьева

Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Суднев Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суднева Акилина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1790