Суднев Григорий Федоров
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Суднев Федор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Наталья Григорьева
Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Суднева Акилина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790