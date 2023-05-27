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Золотухин Владимир Константинович

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

27.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Золотухин Константин Андреевич

Мать: Золотухина (Лидовских) Акулина Владимировна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна

Бракосочетание
23.12.1961

Жена: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.05.1964

Сын: Золотухин Константин Владимирович

Мать ребёнка: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
04.02.1966

Сын: Золотухин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна

Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
27.05.2023
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Причина смерти: Причина неизвестна | Похоронен в городе Белгород, Россия 29 мая 2023 года
Похороны
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область

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