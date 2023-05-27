Золотухин Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения01.01.1936
Дата смерти27.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.12.1961
Рождение ребёнка
13.05.1964
Сын: Золотухин Константин Владимирович
Мать ребёнка: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна
Рождение ребёнка
04.02.1966
Сын: Золотухин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Золотухина (Дулимова) Лира Андреевна
Текели, городская администрация Текели, Жетысуская область
Смерть
27.05.2023
Причина смерти: Причина неизвестна | Похоронен в городе Белгород, Россия 29 мая 2023 года
Похороны
Неизвестно