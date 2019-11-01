Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альбина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1959

Дочь: Никонова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Афонин Виктор

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонин Виктор

Смерть
?.11.2019
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