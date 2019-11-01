Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1959
Дочь: Никонова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Афонин Виктор
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афонин Виктор
Смерть
?.11.2019