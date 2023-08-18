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Перевозников Родион Григорьев

Место рождения

дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Перевозников Григорий Потапов

Мать: не указана

дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719