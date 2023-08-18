Перевозников Родион Григорьев
Место рождениядер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Перевозников Григорий Потапов
Мать: не указана
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Митрошинская, Подгорная волость, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719