Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Рассейкина Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
06.07.1880
Дочь: Рассейкина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Рассейкина Андрей и Лука Васильевич
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
04.05.1884
Сын: Рассейкин Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
11.01.1978
Дочь: Рассейкина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассейкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно