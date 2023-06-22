Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Мать: Рассева-Рассейкина .

Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Рассейкина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
06.07.1880

Дочь: Рассейкина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Рассейкина Андрей и Лука Васильевич

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Рассейкин Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
11.01.1978

Дочь: Рассейкина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассейкин Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассейкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Рассейкина Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассейкина Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно