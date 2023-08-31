Труев Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труев Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Труев Яков Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1867

Сын: Труев Иван Федорович

Мать ребёнка: Труева Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труев Александр Федорович

Мать ребёнка: Труева Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
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