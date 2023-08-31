Труев Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Труев Яков Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1867
Сын: Труев Иван Федорович
Мать ребёнка: Труева Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труев Александр Федорович
Мать ребёнка: Труева Надежда Александровна
Смерть
Неизвестно