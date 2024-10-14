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Петр Васильевич

Место рождения

Пестово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1672 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Василий Иванович

Мать: Дарья Евдокимовна

Пестово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1712 и 1719

Жена: Марфа Ивановна

Пестово, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Пестово, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 122-122 об лист. Деревня Пестово. Конан Терентьевич, 68 лет, жена его Анна Матвеевна, 66 лет. У Конана сноха Евдокия Сергеевна, 26 лет. У него племянник Василий Иванович, 47 лет, и жена... Показать все
Смерть
После 1729
Пестово, Шуйский район, Северный край

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