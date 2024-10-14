Петр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Василий Иванович
Мать: Дарья Евдокимовна
Бракосочетание
Между 1712 и 1719
Жена: Марфа Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 122-122 об лист. Деревня Пестово. Конан Терентьевич, 68 лет, жена его Анна Матвеевна, 66 лет. У Конана сноха Евдокия Сергеевна, 26 лет. У него племянник Василий Иванович, 47 лет, и жена... Показать все
Смерть
После 1729