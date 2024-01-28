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Улезькова Софья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Улезьков Илья Анистратович

Отец ребёнка: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Улезьков Иван Анистратович

Отец ребёнка: Улезьков Калистрат (Анистрат) Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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