Юнолайнен Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнолайнен Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Василий

Мать: Архипова Анастасия ? Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1938

Дочь: Каупонен Тамара Рудольфовна

Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович

Воронино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокобрюм Эльза Рудольфовна

Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович

Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович

Смерть
Неизвестно
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