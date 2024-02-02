Юнолайнен Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Василий
Рождение ребёнка
12.05.1938
Дочь: Каупонен Тамара Рудольфовна
Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович
Воронино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокобрюм Эльза Рудольфовна
Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнолайнен Алексей Рудольфович
Отец ребёнка: Юнолайнен Рудольф Иванович
Смерть
Неизвестно