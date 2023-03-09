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Девятков Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Рождение
22.11.1975

Отец: Девятков Владимир Петрович

Мать: не указана