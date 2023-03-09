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Девятков Сергей Владимирович
Девятков Сергей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1975
Пол
Мужской
Отец
Девятков Владимир Петрович
1949 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975
Отец:
Девятков Владимир Петрович
Мать: не указана
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