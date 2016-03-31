Воронцова Ольга Гербертовна
Место рождения
Дата рождения16.09.1980
Дата смерти31.03.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1980
Отец: Воронцов Герберт Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1997
Шарканская средняя школа
Рождение ребёнка
?.10.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.2015
Сын: Воронцов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
31.03.2016