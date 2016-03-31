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Воронцова Ольга Гербертовна

Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.09.1980

Дата смерти

31.03.2016

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

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Дети

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2015 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1980

Отец: Воронцов Герберт Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1997
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Шарканская средняя школа
Рождение ребёнка
?.10.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.2015

Сын: Воронцов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
31.03.2016
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика