Иващенко Ольга Витальевна
Место рожденияСт. Егорлыкская Ростовской области
Дата рождения25.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1962
Ст. Егорлыкская Ростовской области
Бракосочетание
10.10.1981
Ст. Егорлыкская Ростовской области
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Селезнева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Селезнев Сергей Артемьевич
Рождение ребёнка
05.05.1985
Дочь: Селезнева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Селезнев Сергей Артемьевич