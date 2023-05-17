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Иващенко Ольга Витальевна

Место рождения

Ст. Егорлыкская Ростовской области

Дата рождения

25.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1962

Отец: Иващенко Виталий Тимофеевич

Мать: Иващенко Лидия Леонтьевна

Ст. Егорлыкская Ростовской области
Бракосочетание
10.10.1981

Муж: Селезнев Сергей Артемьевич

Ст. Егорлыкская Ростовской области
Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Селезнева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Селезнев Сергей Артемьевич

Рождение ребёнка
05.05.1985

Дочь: Селезнева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Селезнев Сергей Артемьевич