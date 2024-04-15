Московой Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RJ-F?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.
Сын: Московой Максим Семенович
Мать ребёнка: Мозковая Анастасия Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно