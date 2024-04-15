Московой Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московой Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Жена: Мозковая Анастасия Васильевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RJ-F?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
09.08.1908 ст.

Сын: Московой Максим Семенович

Мать ребёнка: Мозковая Анастасия Васильевна

Мужица, Кульбакинская волость, Рыльский уезд
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFT-2?i=266&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Мужица, Кульбакинская волость, Рыльский уезд
Смерть
Неизвестно
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