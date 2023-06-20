Феодосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евфимия Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Ключевской
Рождение ребёнка
1783

Сын: Коврижных Петр Агафонович

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коврижных Ефим Агафонович

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Емов Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коврижных Евдоким Агафонович

Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович

Смерть
Неизвестно