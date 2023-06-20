Феодосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евфимия Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Ключевской
Рождение ребёнка
1783
Сын: Коврижных Петр Агафонович
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коврижных Ефим Агафонович
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1815
Сын: Коврижных Евдоким Агафонович
Отец ребёнка: Коврижных Агафон Петрович
Смерть
Неизвестно