Шагина Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагина Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно