Шагина Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1890
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно