Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛО
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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Матвеев Петр

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно