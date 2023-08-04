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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Матвеев Петр
1780 г.р.
Мать
Анна
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Матвеев Петр
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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