Сараева (Захарова) Антонида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева (Захарова) Антонида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1904

Дата смерти

03.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1904

Отец: Захаров Алексей Филиппович

Мать: Захарова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Сараев Евгений Александровчи

Отец ребёнка: Сараев Александр Ефимович

Рождение ребёнка
17.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Александр Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1967