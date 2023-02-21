Сараева (Захарова) Антонида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1904
Дата смерти03.05.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1904
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Сараев Евгений Александровчи
Отец ребёнка: Сараев Александр Ефимович
Рождение ребёнка
17.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Александр Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.05.1967