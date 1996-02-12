Фомина (Горбачева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Горбачева) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1913

Дата смерти

12.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913

Отец: Горбачев Яков Иванович

Мать: Горбачева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1937

Сын: Фомин Николай Илларионович

Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
20.10.1947

Сын: Фомин Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1949

Дочь: Зинченко Валентина Илларионовна

Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич

Рождение ребёнка
12.09.1954

Сын: Фомин Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич

Смерть
12.02.1996