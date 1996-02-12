Фомина (Горбачева) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1913
Дата смерти12.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1913
Отец: Горбачев Яков Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1937
Сын: Фомин Николай Илларионович
Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
20.10.1947
Сын: Фомин Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1949
Дочь: Зинченко Валентина Илларионовна
Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич
Рождение ребёнка
12.09.1954
Сын: Фомин Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Фомин Илларион Николаевич
Смерть
12.02.1996