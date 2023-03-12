Некрасов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Некрасова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Некрасова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Похороны
1931
Ваганьковское кладбище
Смерть
1931