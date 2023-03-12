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Некрасов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Некрасов Борис Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елена Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Похороны
1931
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
Смерть
1931
Москва, город федерального значения Москва