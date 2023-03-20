Гаврилов Виктор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Петровна
Латвия
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область