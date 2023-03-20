Гаврилов Виктор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Виктор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Петровна

Латвия
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Гомельская область