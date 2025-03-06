Максимова (Максимова) Валентина Савельевна 01.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Максимова) Валентина Савельевна

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

01.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1957

Отец: Максимов Савелий Михайлович

Мать: Максимова (Шурыгина) Мария (Мелания) Артемовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1980

Сын: Горчаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Горчаков Александр

Рождение ребёнка
12.03.1984

Сын: Горчаков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Горчаков Александр

Рождение ребёнка
14.12.1989

Сын: Горчаков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Горчаков Александр

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