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Шмелев Прокоп Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1885

Отец: Шмелев Карп Яковлев

Мать: Мария Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шмелев Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шмелев Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Константиновка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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