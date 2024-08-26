Шмелев Прокоп Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1885
Отец: Шмелев Карп Яковлев
Мать: Мария Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шмелев Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шмелев Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Константиновка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно