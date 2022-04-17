Сырейщикова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырейщикова Зоя

Сырейщикова Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1933

Дата смерти

17.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1958

Сын: Сырейщиков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сырейщиков Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.12.1966

Сын: Сырейщиков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сырейщиков Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырейщиков Михаил Алексеевич

Смерть
17.04.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close