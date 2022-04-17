Сырейщикова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1933
Дата смерти17.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1958
Сын: Сырейщиков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сырейщиков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.12.1966
Сын: Сырейщиков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сырейщиков Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.2022