Сеферова (Захиг) Антарак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сеферов Аким
Отец ребёнка: Сеферов Минай
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Сеферов Минай
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сеферов Яков
Отец ребёнка: Сеферов Минай
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сеферов Петр
Отец ребёнка: Сеферов Минай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадарине (Екатерина)
Отец ребёнка: Сеферов Минай
Смерть
Неизвестно