Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
1805