Варвара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Федор Иванович (1797 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда Ивана Григорьевича. Дьячок Покровской церкви г.Романов-Борисоглебска. В 1831 году переведен в село По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Смерть
1805

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