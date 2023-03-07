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Булдакова Евфимия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

21.01.1833 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

1819 г.р.
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Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Феодулова

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Рождение ребёнка
1829

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Феодул Иванов

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
21.01.1833 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
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