Булдакова Евфимия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти21.01.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Феодулова
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Рождение ребёнка
1827
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Рождение ребёнка
1829
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булдаков Феодул Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
21.01.1833 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы