Иванцов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1933
Сын: Иванцов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Иванцова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Михайловна
Мать ребёнка: Иванцова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Иванцова Марина
Смерть
Неизвестно