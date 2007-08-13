Мурзагулов Амир Ахметович
Место рожденияТаймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Дата рождения27.02.1959
Дата смерти13.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1959
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2007
Похороны
Неизвестно