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Мурзагулов Амир Ахметович

Место рождения

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

27.02.1959

Дата смерти

13.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1959

Отец: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать: Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.2007
Похороны
Неизвестно

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