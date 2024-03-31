Радецкий Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радецкий Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949

Отец: Радецкий Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радецкий Александр Петрович

Мать ребёнка: Радецкая Любовь

Рождение ребёнка
04.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радецкая Любовь

Смерть
Неизвестно

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