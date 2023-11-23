Павловский Александр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти12.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Михаил Алексеев
Мать: Дарья Гаврилова
Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Федорова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Рождение ребёнка
11.10.1849
Сын: Вениамин Александров
Мать ребёнка: Матрона Федорова
Смерть
12.01.1857