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Павловский Александр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

12.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Михаил Алексеев

Мать: Дарья Гаврилова

Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Федорова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Рождение ребёнка
11.10.1849

Сын: Вениамин Александров

Мать ребёнка: Матрона Федорова

Смерть
12.01.1857

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