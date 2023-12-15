Завалдаев Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Новикова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна
Баба родилась в Москве 1 января 1940г.
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Вишневецкая (Завалдаева) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Завалдаев Юрий Викторович
Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна
Юрий родился в Краснокамске после войны.
Смерть
Неизвестно