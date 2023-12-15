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Завалдаев Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Завалдаев Василий Иванович

Мать: Завалдаева Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
1939

Жена: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Новикова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна

Баба родилась в Москве 1 января 1940г.
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Вишневецкая (Завалдаева) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Завалдаев Юрий Викторович

Мать ребёнка: Завалдаева (Комова) Евгения Сергеевна

Юрий родился в Краснокамске после войны.
Смерть
Неизвестно

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