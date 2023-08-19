Шорохов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения21.02.1924
Дата смерти27.12.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924
Отец: Шорохов Федор Павлович
Мать: Шорохова Агафия Никонова
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Лысикова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.03.1954
Сын: Шорохов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.08.1956
Сын: Шорохов Александр Александрович
Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна
Смерть
27.12.1991