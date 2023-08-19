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Шорохов Александр Федорович

Место рождения

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

21.02.1924

Дата смерти

27.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924

Отец: Шорохов Федор Павлович

Мать: Шорохова Агафия Никонова

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Лысикова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Шорохов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Шорохов Александр Александрович

Мать ребёнка: Шорохова Анна Сергеевна

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Смерть
27.12.1991
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