(Щербина) Елена Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щербина) Елена Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Между 1758 и 1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1696 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Федор Васильев

Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Между 1758 и 1766
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
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