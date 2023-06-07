(Щербина) Елена Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиМежду 1758 и 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Белоцерковцы (село Яцынской волости Лохвицкого уезда Полтавской губ.)
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Между 1758 и 1766
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года