Янов Иван ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Янов Авксентий ??
Бракосочетание
20.10.1865
Жена: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
Около 14.09.1866
Сын: Янов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
12.11.1867
Сын: Янов Иван Иванович
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гладских Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Труфанова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
1880
Сын: Янов Архип Иванович
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Рождение ребёнка
20.02.1885
Мать ребёнка: Янова Лукерья ???
Смерть
Неизвестно