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Янов Иван ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Янов Авксентий ??

Мать: Янова Настасья Николаевна??

Бракосочетание
20.10.1865

Жена: Янова Лукерья ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 14.09.1866

Сын: Янов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.11.1867

Сын: Янов Иван Иванович

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гладских Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Труфанова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Янов Архип Иванович

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Рождение ребёнка
20.02.1885

Сын: Янов Евстахий Иванович

Мать ребёнка: Янова Лукерья ???

Смерть
Неизвестно
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