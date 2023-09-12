Царева Матрона Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
01.01.1898
Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Таратуново
Смерть
Неизвестно