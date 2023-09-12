Царева Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царева Матрона Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Царев Василий Иванович

Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Царев Иван Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царев Иван Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Таратуново
Смерть
Неизвестно
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