Черняева (Некипелова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Некипелов Андрей
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Черняев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1929
Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Черняева Валентина Степановна
Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович
Смерть
Неизвестно