Черняева (Некипелова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Некипелова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Некипелов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Черняев Иван Степанович

Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Черняев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович

Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Черняев Борис Степанович

Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Черняева Валентина Степановна

Отец ребёнка: Черняев Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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