Гредяев Николай
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти01.07.2018
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Отец: Гредяев (гредяев) Василий
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гредяева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гредяева Валентина
Смерть
01.07.2018
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно