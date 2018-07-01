Гредяев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредяев Николай

Место рождения

Россия

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

01.07.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Гредяев (гредяев) Василий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гредяева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гредяева Валентина

Смерть
01.07.2018
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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