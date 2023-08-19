Подкин Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения1904 ст.
Дата смерти04.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.
Отец: Подкин Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
1926
Сын: Подкин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Подкина Елизавета Григорьевна
Военная служба
28.08.1941 или 04.01.1943
Вторая Мировая война
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подкин Аркадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Подкина Елизавета Григорьевна
Смерть
04.01.1943
Россия, Ленинградская область, Киришский район, поселок Дружево