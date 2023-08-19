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Подкин Дмитрий Егорович

Место рождения

Кулига, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

04.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Подкин Егор

Мать: не указана

Кулига, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Подкина Елизавета Григорьевна

Кулига, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Подкин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Подкина Елизавета Григорьевна

Кулига, Алапаевское, Свердловская область
Военная служба
28.08.1941 или 04.01.1943
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Вторая Мировая война
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подкин Аркадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Подкина Елизавета Григорьевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
04.01.1943
Россия, Ленинградская область, Киришский район, поселок Дружево
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