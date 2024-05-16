Спивак Дмитрий Анатольевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спивак Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спивак Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Спивак Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Спивак Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спивак Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Спивак Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спивак Светлана Ивановна

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