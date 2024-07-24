Юрочкин Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрочкин Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Юрочкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Юрочкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Юрочкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Юрочкина Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя

Мать ребёнка: Юрочкина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрочкина Вера

Смерть
Неизвестно

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