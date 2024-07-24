Юрочкин Елисей
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Юрочкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Юрочкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Юрочкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Юрочкина Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя
Мать ребёнка: Юрочкина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрочкина Вера
Смерть
Неизвестно