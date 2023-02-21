Шарипов Анвар Ильдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Анвар Ильдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1991

Отец: Шарипов Ильдар Дамирович

Мать: Шарипова Гузяль Вакилевна

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