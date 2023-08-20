Лебедева (Волкова) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Волкова) Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1948

Сын: Лебедев Юрий Викторович

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Лебедев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Виктор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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