Лебедева (Волкова) Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1948
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1968
Сын: Лебедев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно